الداخلية: ضبط وكرين للإرهابيين يضمان اسلحة واعتدة في ديالى

2019/05/26 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن ضبط وكرين للإرهابيين يضمان اسلحة واعتدة في محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية امن واسط تمكنت من ضبط وكرين للإرهابيين في منطقة الداينية بمحافظة ديالى".وأضاف معن ان "الوكرين احتويا جليكان c4 عدد 3، وعبوة ناسفة معدة للتفجير عدد 2، وعبوة ناسفة غير معدة عدد 2، وصاروخ بازوكة عدد 1، وقنبرة هاون 81 ملم عدد 3، وقنبرة هاون 120 ملم عدد 7، وقنبرة هاون 60 ملم عدد 7، وراس تصادم عدد 12، وحشوة بارود عدد 10 كيس".وتابع ان "من بين المواد، صاروخ محلي الصنع عدد 1، وسلاح BKC عدد 1، وبندقية كلاشنكوف عدد 3، وجهاز اتصال ايكون عجلة، وجهاز ايكوم محمول عدد 2، واريل اتصال عدد 3، وشريط BKC عدد 2،و جعبة عسكرية عدد 3، ومخازن بندقية كلاشنكوف عدد 6، ورمانة يدوية عدد 4".وأشار الناطق باسم الداخلية الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".انتهى

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