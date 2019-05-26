البصــــــــرة.. ناشطــــون يحشـــــدون لـ(بركـــان غضـــب شعبـــي) في حزيران

2019/05/26 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ ناشطون بصريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضيرهم لتظاهرة شعبية غاضبة في حزيران المقبل.وقال ناشطون بصريون إنهم "عازمون على تفجير بركانٍ شعبي غاضب من خلال التظاهر امام ديوان محافظة البصرة"، مبينين أن التظاهرة سوف تكون البداية لتظاهرات صيفية ساخنة لا توقفها وعود الدرجات الوظيفية الكاذبة او مشاريع المقرنص"، على حد تعبيرهم.

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