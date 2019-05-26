2019/05/26 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت هيئة النزاهة استغرابها مما تناقلته إحدى القنوات الفضائية العراقية من معلومات خاطئة تخص أحد المفتشين العموميين.واكدت الهيئة في بيان تلتقه وكالة صدى، انه “في الوقت الذي تأمل الهيئة من القناة وبقية وسائل الإعلام الأخرى عدم زج الأجهزة الرقابية الوطنية في المماحكات والسجالات السياسية، فإنها تتمنى عليهم توخي الدقة حال نقل الأخبار وذكر الأسماء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تستغرب المعلومات المغلوطة عن أحد المفتشين العموميين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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