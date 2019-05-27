هام.. الاثنين 27/5/2019 عطلة في محافظات عديدة من العراق

2019/05/26 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظات عديدة في العراق اعتبار يوم الاثنين عطلة في جميع مؤسساتها ودوائرها الحكومية بذكرى استشهاد الامام علي.

وشملت العطلة محافظة المثنى التي قررت ان يكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية احتفاء بالمناسبة.

وفي بابل، قال عضو مجلس بابل احمد الغريباوي إن يوم غد سيكون عطلة رسمية بمناسبة استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام.

واعلن مجلس البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد الاثنين.

وقرر مجلس محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غد الاثنين.

واعلن مجلس ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد ايضا لذات السبب.

وفي كربلاء، اعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين للسبب ذاته ايضا.

كما اعلنت محافظة النجف، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب، يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام لضربة من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة.

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