الاستخبارات تعتقل

2019/05/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن إلقاء القبض على "إرهابي خطير" الملقب بـ"أبي الزبير" في محافظة الأنبار، مبينةً أنه شارك في معارك الصقلاوية ضد القوات الأمنية.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن مفارزها "في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على الإرهابي الخطير الملقب أبي الزبير آمر مفرزة الهاونات في منطقة السجر بالأنبار".وأضافت، أنه "من العناصر الإرهابية التي شاركت في معارك الصقلاوية ضد قواتنا الأمنية المتمثلة بلواء المشاة ٣٠، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، ولديه شقيقين من الدواعش هربا إلى تركيا أثناء معارك التحرير".

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