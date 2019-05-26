2019/05/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام

26/05/2019 13:19:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / البصره / ف.ق

اعلنت عددا من المحافظات عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين الموافق الـ27 من ايار الحالي .

وذكرمجلس البصرة في تصريح تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام .

وأضاف عضو مجلس ميسان محمد مجيد مجلس المحافظة قرر اليوم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غد الاثنين، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).