التحقيق المركزية: تصديق اعترافات 4 متهمين قتلوا طبيبا في الشعلة

2019/05/26 | 13:21

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بغداد اليوم _ بغداد

صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد، الاحد (28 أيار 2019)، ‏اقوال 4 متهمين عن جريمة قتل طبيب التخدير والذي يعمل في مستشفى الكاظمية الاهلي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بانهم قاموا باستدراج الطبيب عن طريق امرأة ‏في منطقة الغزالية وبعد وصوله تم اختطافه واقتياده الى احد المنازل في منطقة الشعلة".

وأضاف البيان أن "المتهمين قتلوا المجنى عليه عن طريق خنقه ومن ثم رمي جثته في احد المبازل في حي السلاميات القريبة من منطقة الشعلة"، لافتا إلى أن "دافع الجريمة يعود لوجود خلافات شخصية بحسب الاعترافات".

وأشار إلى أن "جهود كبيرة بذلت من قبل محكمة التحقيق وخلية الصقور تم التوصل من خلالها الى الجناة واعتقالهم بعد مرور اقل من 24 ساعة فيما تم تصديق اقوالهم واتخذت كافة الإجراءات بحقهم وبصدد احالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".

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