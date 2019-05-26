اعتقال متهمين بالسرقة وترويج المخدرات والابتزاز الإلكتروني في مناطق متفرقة من بغداد

2019/05/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قيادة عمليات بغداد متهمين بالسرقة وترويج المخدرات، والابتزاز الإلكتروني في مناطق متفرقة من بغداد.وذكر بيان للقيادة ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد اعتقلت أربعة متهمين بالسرقة في مناطق حي النصر، وحي طارق، والحرية، والتاجي ، في حين تم اعتقال متهم بترويج المخدرات في منطقة رحمانية الشعلة ، واعتقال متهم آخر بتهمة […]

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