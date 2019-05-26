إيرلندا تؤيد رفع القيود عن الطلاق

2019/05/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أيد الإيرلنديون بغالبية ساحقة رفع القيود عن الطلاق، في استفتاء أعلنت نتائجه الأحد، مما يعد فصلا جديدا من فصول موجة التغييرات في بلد يملك تقاليد كاثوليكية راسخة.ووافق 82 بالمئة من الناخبين على إلغاء حكم دستوري يفرض على الزوجين العيش منفصلين كلا على حدة لمدة 4 سنوات من السنوات الخمس التي تسبق طلبهم […]

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