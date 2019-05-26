المنتخب الوطني يغادر مطلع الشهر المقبل الى تونس للقاء منتخبها وديا

2019/05/26 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير الاعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاحد ان" وفد منتخبنا الوطني سيغادر الى تونس في الثالث من شهر حزيران المقبل لمواجهة منتخبها

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