روحاني يرجح إجراء استفتاء على البرنامج النووي الإيراني

2019/05/26 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية تنظيم استفتاء شعبي حول برنامج إيران النووي، والحدّ من تخصيب اليورانيوم.

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