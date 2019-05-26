2019/05/26 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأحد، ‏اقوال أربعة متهمين عن جريمة قتل طبيب التخدير والذي يعمل في مستشفى الكاظمية الاهلي.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته “خطوة برس” ان “المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بانهم قاموا باستدراج الطبيب عن طريق امراة ‏في منطقة الغزالية وبعد وصوله تم اختطافه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصديق أقوال أربعة متهمين بجريمة قتل طبيب التخدير في الشعلة وكالة خطوة برس.

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