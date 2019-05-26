إنتاج تمور عراقية من الأصناف النادرة

2019/05/26 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مدير مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة الى ان السوق العراقي سيشهد في الموسم الحالي تداول أصناف جيدة وجديدة من التمور.

وقال فائز أبو المعالي في بيان لاعلام العتبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عدد النخيل المثمر لهذا العام تجاوز الـ 1000 نخلة من الأصناف النادرة والجديدة على مستوى سوق التمور العراقية".وأضاف "تبلغ مساحة الارض أكثر من ألفي دونم، خصص الجزء الاكبر منها للنخيل والاخر لزراعة الحمضيات والفواكه", مبينا ان "المرحلة الثانية للمشروع خصصت لزراعة 16 الف فسيلة و10 الآف فسيلة اخرى جاهزة للزراعة ومن أجود الاصناف العربية".وبين، ان "المشروع يهدف الى المساهمة بتوفير فرص عمل واستثمار الاراضي الصحراوية واستصلاحها وتحويلها الى اراضي انتاجية بالإضافة الى الهدف الرئيس المتمثل بالحفاظ على انتاج التمور النادرة وارجاع العراق الى ما كان عليه من الدول المتقدمة في هذا المجال".ولفت ابو المعالي, الى ان" ادارة المزرعة خصصت 400 دونم لزراعة اكثر من 13 الف شجرة من صنف الرمان والعنب والتين والسدر وهذه الاصناف اثبتت نجاحها ومقاومتها للظروف البيئية الصعبة, اما الزيتون فسيتم زراعته لتسويقه فضلا عن وضع خطة لانتاج زيت الزيتون في محافظة كربلاء".انتهى

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