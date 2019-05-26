2019/05/26 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد برلمان كردستان الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم.

ونشرت رئاسة البرلمان على موقعها الرسمي، بيانا مقتضبا أكدت فيه انه تم تحديد الثلاثاء، موعدا لانتخاب رئيس جديد لاقليم كردستان.وكان برلمان كردستان، أعلن الاحد الماضي، عن اسماء المرشحين الذين ترشحوا لمنصب رئيس الاقليم، وهم كل من نيجيرفان بارزاني، واوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح عمر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خدر.يذكر ان برلمان كردستان، أغلق الأسبوع الماضي، باب الترشيح لمنصب رئيس الاقليم، مبينا انه "وبحسب المادة الرابعة من قانون تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كردستان، يجب على البرلمان الاعلان عن اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية خلال يومين".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان ينتخب الثلاثاء رئيساً للإقليم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كردستان ينتخب الثلاثاء رئيساً للإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).