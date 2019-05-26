2019/05/26 | 13:31

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التحقيق المركزية: تصديق اعترافات 4 متهمين قتلوا طبيبا في الشعلة

صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة

الاتحادية ‏اقوال 4 متهمين عن جريمة قتل طبيب التخدير والذي يعمل في

مستشفى الكاظمية الاهلي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى،

أن"المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بانهم قاموا باستدراج الطبيب

عن طريق امراة ‏في منطقة الغزالية وبعد وصوله تم اختطافه واقتياده

الى احد المنازل في منطقة الشعلة.وأضاف البيان أن"المتهمين قتلوا المجنى عليه عن طريق خنقه ومن ثم

رمي جثته في احد المبازل في حي السلاميات القريبة من منطقة

الشعلة"،لافتا إلى أن"دافع الجريمة يعود لوجود خلافات شخصية بحسب

الاعترافات".وأشار إلى أن"جهودا كبيرة بذلت من قبل محكمة التحقيق وخلية الصقور

تم التوصل من خلالها الى الجناة واعتقالهم بعد مرور اقل من 24 ساعة

فيما تم تصديق اقوالهم واتخذت كافة الإجراءات بحقهم وبصدد احالتهم

على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".

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