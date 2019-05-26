المالية النيابية: وزير انفق 700 مليون دينار خلال 30 سفرة خارج العراق

2019/05/26 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت اللجنة المالية النيابية، الأحد، الحكومة إلى محاسبة ومراقبة أداء الوزراء وكيفية صرف الأموال، مشيرة الى ان احد الوزراء انفق خلال مدة استيزاره الست الأشهر أكثر من 700 مليون دينار خلال 30 سفرة.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحكومة غير مهتمة وغير جادة في تطبيق برنامجها من خلل ضغط الإنفاق […]

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