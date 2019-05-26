محافظتان تعطلان الدوام الرسمي غدا الاثنين بمناسبة استشهاد الامام علي (ع)

2019/05/26 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - المثنى

قرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.





كما قرر مجلس بابل

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