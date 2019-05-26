زيادة ملحوظة في نمو اشجار النخيل ببريطانيا

2019/05/26 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مجموعة من العلماء من أن تغير المناخ سيتسبب في نمو أشجار النخيل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما سيؤدى إلى تقليل عدد أشجار البلوط.

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