كتائب حزب الله ترد على الاتهامات الامريكية بشأن استهداف السفارة

2019/05/26 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ردت كتائب حزب الله في العراق، الاحد، على الاتهامات الامريكية بشأن استهداف السفارة، مؤكدة بأنها غير صحيحة ولا تستند الى معلومات دقيقة.وقال القيادي في حزب الله جاسم الجزائري في تصريح صحفي، إن “الاتهامات الامريكية لكتائب حزب الله باستهدافها السفارة الامريكية في بغداد غير صحيحة ولا تستند إلى معلومات دقيقة”.

وأضاف “أن هذه الاتهامات ستواجه بقوة صارمة من قبل القوى السياسية والأحزاب والقضاء العراقي”.



موضحاً أن العراق دولة ذات سيادة كاملة وهناك قانون محترم لذلك نحن نرفض جميع الاتهامات الأمريكية.

وبين الجزائري، أنه ينبغي على أمريكا تطبيق الشعارات التي ترفعها بمجال حقوق الانسان واحترام الدول”، مشدداً بالقول أن” حق الرد مكفول في حال قامت أمريكا بحملة اعتقالات تطال فصائل حزب الله العراقي”.

وحول الصراع الأمريكي – الإيراني واحتمالية نشوب حرب قال الجزائري: نحن نأمل استقرار المنطقة امنياً وسياسياً لأن هذه المنطقة عانت كثيراً من ولايات الحروب، كما أن أي خلل في الجانب السياسي والعسكري سوف يضر بالمنطقة لذلك نحن لا نتطلع الى منازلات جديدة.

حملت وزارة الدفاع الأمريكية، الجماعات المسلحة التابعة لإيران مسؤولية استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وسقطت قاذفة صواريخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد في 19-5-2019 دون وقوع خسائر في الأرواح.

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