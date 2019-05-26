البصرة:تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2019/05/26 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام.واوضح المجلس في بيان تلقته وكالة صدى , انه ” قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ليوم غد بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام”.

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