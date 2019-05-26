العثور على وكرين للارهابيين ومتفجرات واسلحة في ديالى

2019/05/26 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الداخلية ، الاحد، عن ضبط وكرين للارهابيين ومتفجرات واسلحة واعتدة في منطقة الداينية بمحافظة ديالى.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية امن واسط تضبط وكرين للإرهابيين […]

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