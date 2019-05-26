مأزق “قسد” يتفاقم: بوادر تخلٍ أميركي تهدد المشروع الكردي

2019/05/26 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود الحديث من جديد عن مستقبل الأكراد في خارطة الصراع السوري، وتحديداً في منطقة شرقي الفرات، ومشروعهم إقامة إقليم ذي صبغة كردية

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