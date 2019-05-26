2019/05/26 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ankYdjdmbyY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الـ 12 من العراقية IMN يوم 26-05-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الـ 12 من العراقية IMN يوم 26-05-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).