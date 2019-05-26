فتاة تتعرض لسقطة مروعة لحظة قفزها فوق حمام سباحة – فيديو

2019/05/26 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت فتاة حسناء لسقطة مروعة أثناء محاولاتها استعراض مهاراتها في القفز من فوق حمام سباحة.

أظهر مقطع الفيديو الذي بثه موقع لايف ليك، الفتاة وهي تحاول استعراض مهاراتها في القفز أمام مجموعة من الأصدقاء أثناء حضورهم حفلة مقامة على حمام السباحة في منزل أحد الأصدقاء.

الفتاة لم تقدر المسافة المناسبة التي تفصل بين حافتي حمام السباحة، ما أدى إلى تعرضها لهذه السقطة المروعة التي أصابت الجميع بالصدمة.

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