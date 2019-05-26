الاستخبارات العسكرية تطيح بـ”أبو الزبير” في الأنبار

2019/05/26 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن القاء القبض على الإرهابي “أبو الزبير” امر مفرزة الهاونات في منطقة السجر بالانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على الإرهابي الخطير الملقب ( ابو الزبير) امر […]

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