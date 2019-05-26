2019/05/26 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمرجية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة اليوم الاحد عن إعادة إصدار إرسالية بحمولة (٣٦٦٦) كارتون من المبيدات الزراعية لعدم مطابقتها للمواصفات العراقية. وقالت الهيئة العامة للجمارك” في بيان وتلتقه وكالة صدى , أن “الارسالية غير مطابقة للمواصفات والمعاير المعتمدة” مشيرة الى ان ” إجراءات الأعادة تمت وفقا للقوانين والتعليمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:إعادة إصدار إرسالية مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات في منفذ ام قصر الجنوبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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