2019/05/26 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن إلقاء القبض على آمر مفرزة الهاونات في منطقة السجر بمحافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على الإرهابي الخطير الملقب ( ابو الزبير)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تقبض على آمر مفرزة الهاونات في السجر بالانبار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على آمر مفرزة الهاونات في السجر بالانبار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على آمر مفرزة الهاونات في السجر بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).