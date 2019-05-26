اعتقال متهمين بالسرقة وترويج المخدرات، والابتزاز الإلكتروني في بغداد

2019/05/26 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قيادة عمليات بغداد متهمين بالسرقة وترويج المخدرات، والابتزاز الإلكتروني في مناطق متفرقة من بغداد.

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