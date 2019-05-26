الداخلية تتحدث عن احتجاز نجم الدين كريم وتؤكد اطلاق سراحه بكفالة

2019/05/26 | 14:07

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العهد نيوز – بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بخصوص احتجاز محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم في لبنان، فيما أكدت إطلاق سراحه بكفالة.

وذكرت الوزارة في

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