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شرطة ديالى: تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات في المحافظة


شرطة ديالى: تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات في المحافظة
2019/05/26 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن إطلاقها إستراتيجية لمكافحة التعاطي والاتجار في المخدرات، مشيرة الى انها تمكنت من تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات

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