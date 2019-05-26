شرطة ديالى: تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات في المحافظة

2019/05/26 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن إطلاقها إستراتيجية لمكافحة التعاطي والاتجار في المخدرات، مشيرة الى انها تمكنت من تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات

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