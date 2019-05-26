نائب: الكهرباء فشلت رغم كل التصريحات “الميغاواطية”

2019/05/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انتقد عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الاحد، وزارة الكهرباء، مؤكداً بأنها فشلت بالرغم من كل تصريحاتها، واصفها بوزارة “التعذيب”.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر: “حذرنا بوقت مبكر من فشل وزارة الكهرباء بتوفير حاجة المواطن من الطاقة في فصل الصيف”.واضاف “رغم كل الصفقات والتصريحات (الميغاواطية) إلا أن الوزارة فشلت […]

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