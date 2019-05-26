احالة مسافرة عراقية للقضاء في مطار البصرة

2019/05/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أحالت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، مسافرة عراقية مطلوبة للقضاء قادمة من تركيا على متن الخطوط التركية في منفذ مطار البصرة الدولي.وبحسب بيان هيأة المنافذ ان “عملية الاحالة جاءت استناداً إلى معلومات مكتب جهاز المخابرات في المطار وكتاب مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة /شؤون الجوازات قسم القانونية، تم سحب جواز المسافرة […]

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