نقابة الإعلاميين تأمر بوقف بسمة وهبة عن العمل.. والأخيرة تستقيل!

2019/05/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد عرض حلقة برنامجها “شيخ الحارة” مع الكاتبة ياسمين الخطيب وما تخللته من تصريحات حول علاقاتها وحتفاصيل حياتها الشخصية، إضافة الى فضائح المخرج خالد يوسف، تقدمت مقدمة البرامج بسمة وهبة باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”.

وعلمت “لها” أن سبب الاستقالة هو اعتراضها على عرض الحلقة بعد تصويرها بسبب ذكر الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهم، ومع عرضها نشب خلاف بين بسمة وبين إدارة القناة.

ومن جانب آخر صرح طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

وأضاف سعدة في بيان: “خالفت بسمة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين 2 – 19 من قانون النقابة”.

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