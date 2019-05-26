وزير الخارجية :بحثنا مع ظريف ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيسي الجمهورية و الوزراء الى طهران وزيارة حسن روحاني الى بغداد

2019/05/26 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمدعلي الحكيم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف القضايا الثنائية والتعاون المشترك .وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف في مقر الوزارة ان اللقاء تناول متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى طهران وزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد .[…]

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