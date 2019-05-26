2019/05/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية: إحالة مسافرة عراقية قادمة من تركيا إلى القضاء

26/05/2019 14:07:00 PM |

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واع /بغداد / م.ا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن إحالة مسافرة عراقية قادمة من تركيا إلى القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنها "أحالت مسافرة عراقية مطلوبة للقضاء قادمة من تركيا على متن الخطوط التركية في منفذ مطار البصرة الدولي".

وأضافت، أن "ذلك جاء استناداً إلى معلومات مكتب جهاز المخابرات في المطار وكتاب مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة /شؤون الجوازات قسم القانونية، تم سحب جواز المسافرة واحالتها إلى مركز شرطة المطار".





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