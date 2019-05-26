2019/05/26 | 14:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، 26 أيار، 2019، بصدور حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين في العراق ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ا.ف.ب: صدور حكم اعدام بحق 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لداعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، 26 أيار، 2019، بصدور حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين في العراق ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ا.ف.ب: صدور حكم اعدام بحق 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لداعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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