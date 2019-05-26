ا.ف.ب: صدور حكم اعدام بحق 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لداعش

2019/05/26 | 14:23

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، 26 أيار، 2019، بصدور حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين في العراق ...





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