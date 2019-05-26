ماذا تريد أمريكا من العراق

2019/05/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي … بالرغم من تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن تصريحاته بشّن الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومطالبته إيران الاتصال به والتفاوض معه , إلا أنّ هذا لا يعني أنّ احتمال نشوب حرب مدّمرة في المنطقة قد تلاشى وأبعد شبح هذه الحرب , فأيادي الأمريكان والإيرانيين على الزناد واحتمال اندلاع شرارة الحرب قائمة […]

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