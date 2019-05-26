 “الاتصال الهاتفي” الذي منع مجيء محافظ كركوك المقال الى بغداد

2019/05/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/متابعة

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأحد، عن اتصال هاتفي حال دون الاتيان بمحافظ كركوك المقال الذي اعتقل في بيروت الى بغداد، لافتة الى ان المجاملات يجب ان لاتكون على حساب تطبيق القانون.

وقالت نصيف في تصريح صحفي إن “الكثير من السراق لم يتم ملاحقتهم وقد يكون محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم ومحافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، وغيرهم الكثيرين لم تتم ملاحقتهم على الرغم مما اقترفوه من ذنب”.

واضافت ان “الحكومة تدخلت عبر اتصال هاتفي مع السفارة العراقية في بيروت لاطلاق سراح محافظ كركوك المقال والمطلوب للقضاء نجم الدين كريم، على الرغم من الجهود القضائية التي بذلت من الانتربول من اجل القبض عليه”.

واوضحت نصيف، أن “ما حدث بشأن محافظ كركوك المقال يندرج في قائمة المجاملات التي تجري اليوم، اذ لايمكن ان تكون المجاملات على حساب القانون، خاصة اذا كان التعامل مع سارق لاموال الشعب وعليه دلائل وثوابت”.

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