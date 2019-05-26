الديوانية تعلن يوم غد الإثنين عطلة رسمية بمناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام

2019/05/26 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

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