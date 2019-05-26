بعضٌ متقدّم من الإعلام الأمريكي .!

2019/05/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي ..قطعاً و طبعاً لا يصحّ ولا يُغتفَر تسمية عموم الإعلام ووسائل الإعلام في عالم الغرب ونسبها بأسم اية دولةٍ او حكومة من دول الغرب , إنّما وَ وِفق العنوان اعلاه , فلنا ما يبررّ وما يسوّغ ! ودونما تعميم , وبحصر الموضوع ومحاصرته ضمن النطاق الأمريكي البحت والصرف وَ […]

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