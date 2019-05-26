مدرب الوطني يستبعد عبد الزهرة من قائمة اسود الرافدين

2019/05/26 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، استبعاد هداف الدوري العراقي الممتاز علاء عبد الزهرة من قائمته لمباراة تونس.

وقال مقرب من المدرب في تصريح صحفي اطلعت

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