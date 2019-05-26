2019/05/26 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون الصعوبات الجدية التي تبرز خلال مرافقة الرئيس دونالد ترامب في رحلاته إلى خارج البلاد على متن الطائرة رقم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كأنك رهينة".. مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن صعوبة الطيران مع ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كأنك رهينة".. مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن صعوبة الطيران مع ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).