2019/05/26 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..استدعت محكمة جنح الكرخ، الاحد، رئيس الاتحاد العراقي للفروسية بسبب تهم الفساد.وقال مصدر في الاتحاد لـ / المعلومة/ إن “محكمة جنح الكرخ استدعت امين عام اللجنة الاولمبية رئيس اتحاد الفروسية حيدر الجميلي للمثول امام القضاء بتهم الفساد”.واوضح أن “الجميلي متهم بهدر المال العام بعد الميزانية الضخمة التي تخصصها الاولمبية لاتحاد الفروسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد الفروسية يمثل امام القضاء بتهم الفساد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اتحاد الفروسية يمثل امام القضاء بتهم الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).