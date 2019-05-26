إرتفاع نسبة الفقر في الديوانية لمستوى لم يشهده تاريخ المحافظة

2019/05/26 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قالت عضو مجلس محافظة الديوانية، بسمة كاظم، اليوم الاحد، أن نسبة الفقر في الديوانية وصلت لمستويات قياسية بعد بلوغها 60%.وقالت بسمة في تصريح صحفي، إن “نسبة الفقر في الديوانية بلغت نحو 60 بالمائة وهي تمثل معدلات غير مسبوقة في تاريخ المحافظة” مؤكدة أن “تدهور القطاع الزراعي يعد من أبرز الاسباب وراء […]

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