تصديق اعترافات 4 متهمين قتلوا طبيبا في الشعلة

2019/05/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأحد، ‏اقوال 4 متهمين عن جريمة قتل طبيب التخدير في مستشفى الكاظمية الاهلي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، اليوم أن"المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بانهم قاموا باستدراج الطبيب عن طريق امرأة ‏في منطقة الغزالية وبعد وصوله تم اختطافه واقتياده الى احد المنازل في منطقة الشعلة.وأضاف البيان أن"المتهمين قتلوا المجنى عليه عن طريق خنقه ومن ثم رمي جثته في احد المبازل في حي السلاميات القريبة من منطقة الشعلة"، مبينا أن"دافع الجريمة يعود لوجود خلافات شخصية بحسب الاعترافات".وأشار إلى أن"جهودا كبيرة بذلت من قبل محكمة التحقيق وخلية الصقور تم التوصل من خلالها الى الجناة واعتقالهم بعد مرور اقل من 24 ساعة فيما تم تصديق اقوالهم واتخذت كافة الإجراءات بحقهم وبصدد احالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".

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