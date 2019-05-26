محكمة التحقيق المركزية تصدق أقوال 4 متهمين اعترفوا بقتل طبيب في الشعلة

2019/05/26 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة التحقيق المركزية، في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأحد، ‏أقوال اربعة متهمين، اعترفوا بتورطهم بجريمة قتل طبيب.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى، ان المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق، باستدراج طبيب تخدير، كان يعمل في مستشفى الكاظمية الأهلي، واختطافه واقتياده الى أحد المنازل في منطقة الشعلة، وقتله عن طريق الخنق، ورمي جثته في أحد المبازل بحي السلاميات، القريب من منطقة الشعلة، لافتا الى ان محكمة التحقيق وخلية الصقور، تمكنت من التوصل الى الجناة واعتقالهم، خلال أربع وعشرين ساعة فقط من ارتكابهم الجريمة.

وأضاف البيان، ان دافع الجريمة يعود حسب اعترافات المتهمين الى وجود خلافات شخصية مع المجني عليه، مبينا ان المحكمة اتخذت الإجراءات بحق المتهمين، وهي بصدد إحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل.

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