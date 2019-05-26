بالوثيقة.. وزارة المالية تمنع العمل التطوعي في مؤسسات الدولة وتحملها التبعات القانونية

2019/05/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حملت وزارة المالية التبعات القانونية لمؤسسات الدولة التي تعمل على تعيين موظفين بشكل مجاني او تطوعي، مبينة رفضها لكل اجراءات التعيين بهذا الشكل.

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