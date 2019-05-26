المولات وغسيل المالات

2019/05/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حيدر حسين سويري… بما أن راتب المعلم لا يكفي(يادوب يسد المصاريف الاعتيادية) قررت وأحد زملائي المعلمين أن نفتتح مكتب طباعة وأستنساخ وتصوير فوتوغرافي ومستلزمات مدرسية، قما بتأجير محل وترتيبهِ وبدأنا العمل، وكان الأقبال جيداً، حتى أن صاحب المحل ضاعف الإيجار بدون سابق إنذار! إستمر العمل وفتح الله لنا باباً آخر، حيثُ حضرت صاحبة […]

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