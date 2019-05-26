2019/05/26 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية مواجهة السيول، الأحد، ارتفاع الخزين المائي في البلاد إلى 55.973 مليار م3.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الخزين المائي في البلاد ازداد الى 55.973 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 17.568 مليار م3”.وأضافت أن “الفراغ الخزني في الثرثار 16.537 مليار م3″،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الخزين المائي في البلاد إلى 55.973 مليار م3 وكالة خطوة برس.

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