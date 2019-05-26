النائلي يكشف عن تشكيل لجنة لتفعيل المادة 140

2019/05/26 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، اليوم الاحد، ان مجلس النواب شكل لجنة المادة 140 بعضوية جميع الكتل والمكونات السياسية، مبينا ان اللجنة ستعمل مع الحكومة لاحيائها.وقال النائلي ان “المادة 140 دستورية، وتشمل جميع المحافظات، لكن الحكومة السابقة اهملت المادة”، مبينا ان “الدورة البرلمانية الحالية قررت احياء المادة 140، وخصصت ...

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